По материалам ГБР будут судить экссекретаря Киевсовета, способствовавшего уклонению от военной службы
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевского городского совета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, фигурант в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату Управляющему делами секретариата Киевского горсовета, мобилизовавшегося в ряды ВСУ.
Его действия нанесли ущерб государству почти на 700 тыс. гривен.
"Бывший секретарь городского совета направил письмо Киевской городской военно-гражданской администрации с ходатайством отправить мобилизованного Управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими", – говорится в сообщении.
Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному покидению военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 367 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4).
За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему секретарю Киевского городского совета. Речь идет о Владимире Бондаренко.