По материалам ГБР будут судить экссекретаря Киевсовета, способствовавшего уклонению от военной службы

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, фигурант в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату Управляющему делами секретариата Киевского горсовета, мобилизовавшегося в ряды ВСУ.

Его действия нанесли ущерб государству почти на 700 тыс. гривен.

"Бывший секретарь городского совета направил письмо Киевской городской военно-гражданской администрации с ходатайством отправить мобилизованного Управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими", – говорится в сообщении.

Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному покидению военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 367 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4).

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему секретарю Киевского городского совета. Речь идет о Владимире Бондаренко.