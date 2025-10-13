Нардеп и олимпиец Беленюк оскандались из-за поста с матом

Фото: sluga-narodu.com

Олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призер Игр 2016 года и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк оказался в центре скандала из-за публикации в Facebook

Об этом сообщает RegioNews.

Нардеп-боксер опубликовал снимок, на котором позирует в огромных золотистых боксерских рукавицах, подписав фото: "Ищу, кого отздить".

Пост вызвал шквал критики в комментариях. Пользователи напомнили, что в стране идет война, и депутату как представителю власти не стоит шутить подобным образом.

Скандальная публикация уже вызвала активное обсуждение в медиа и соцсетях. Нардеп покм не комментировал реакцию общественности.

Напомним, последний скандал, связанный с партией "Слуга народа", возник из-за резкой критики президента Владимира Зеленского в адрес своих однопартийцев. После встречи с депутатами фракции он назвал их "деструктивными дебилами" и отменил дальнейшие встречи. Эту цитату обнародовал депутат Алексей Гончаренко.