Нардеп и олимпиец Беленюк оскандались из-за поста с матом
Олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призер Игр 2016 года и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк оказался в центре скандала из-за публикации в Facebook
Об этом сообщает RegioNews.
Нардеп-боксер опубликовал снимок, на котором позирует в огромных золотистых боксерских рукавицах, подписав фото: "Ищу, кого отздить".
Пост вызвал шквал критики в комментариях. Пользователи напомнили, что в стране идет война, и депутату как представителю власти не стоит шутить подобным образом.
Скандальная публикация уже вызвала активное обсуждение в медиа и соцсетях. Нардеп покм не комментировал реакцию общественности.
Напомним, последний скандал, связанный с партией "Слуга народа", возник из-за резкой критики президента Владимира Зеленского в адрес своих однопартийцев. После встречи с депутатами фракции он назвал их "деструктивными дебилами" и отменил дальнейшие встречи. Эту цитату обнародовал депутат Алексей Гончаренко.