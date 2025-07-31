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Впервые за долгое время Верховная Рада транслирует заседание вживую на YouTube-канале парламента. Началось все с исполнения Гимна Украины. Сегодня народные депутаты должны рассмотреть законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам — НАБУ и САП

Об этом сообщает RegioNews.

"Наше требование таки услышали и хотя бы частично реализовали. включайте с 12:00 и контролируйте парламент", - написал народный депутат Ярослав Юрчишин.

По его словам, уже есть договоренность с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком искать решение для полного возвращения открытых трансляций пленарных заседаний.

Напомним, сегодня в Мариинском парке в Киеве проходит мирная акция в поддержку принятия законопроекта №13533. Накануне в столице под театром Франко также прошли протесты. Люди призвали депутатов принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Также появилось еще одно требование протестующих: назначить руководителя БЭБ.

Что известно о скандале вокруг антикоррупционных органов

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

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