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29 июля 2025, 18:27

Миллиарды переданы в ВСУ: в НАБУ показали результаты своей работы

29 июля 2025, 18:27
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Фото: НАБУ
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В НАБУ рассказали, какой экономический эффект оказывают антикоррупционные органы. В частности, речь идет о залогах, которые вносятся по разным делам

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Экономический эффект от работы НАБУ и САП в 2021-2025 годах составляет 16,8 миллиарда гривен. Отмечается, что эффект САП и НАБУ — это не только возмещение государству, это также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить. Также активы и средства, переданные на нужды ВСУ по решению суда. В частности, конфисковано имущество и залог.

За последние годы экономический эффект антикоррупционных органов таков:

  • 2021 – 2,7 млрд грн;
  • 2022 – 3,4 млрд грн;
  • 2023 – 4,7 млрд грн;
  • 2024 – 4,5 млрд грн;
  • 2025 (первое полугодие) – 1,5 млрд грн.

"Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ", - сообщили в НАБУ.

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

Также киевляне уже анонсировали митинг на 30 июля за день до принятия закона, который подал Владимир Зеленский.

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