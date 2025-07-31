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Вперше за довгий час Верховна Рада транслює засідання наживо на YouTube-каналі парламенту. Почалося все з виконання Гімну України. Сьогодні народні депутати мають розглянути законопроєкт щодо повернення незалежності антикорупційним органам — НАБУ та САП

Про це інформує RegioNews.

"Нашу вимогу таки почули і хоча б частково реалізували. Вмикайте з 12:00 і контролюйте парламент", — написав народний депутат Ярослав Юрчишин.

За його словами, вже є домовленість із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком шукати рішення для повного повернення відкритих трансляцій пленарних засідань.

Нагадаємо, сьогодні у Маріїнському парку в Києві проходить мирна акція на підтримку ухвалення законопроєкту №13533. Напередодні у столиці під театром Франка також відбулися протести. Люди закликали депутатів ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Також з'явилась ще одна вимога у протестувальників: призначити керівника БЕБ.

Що відомо про скандал довкола антикорупційних органів

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

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