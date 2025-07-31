СБУ подтвердила: никаких препятствий для назначения Цивинского нет

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Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что Служба безопасности официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для его неназначения

Об этом он пишет на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

В ответ на запрос Цивинского СБУ сообщила, что:

Никакого запроса от Кабинета Министров по поводу проверки его кандидатуры не поступало. Проверка проводилась исключительно на основании обращения главы конкурсной комиссии Лауры Стефан. Письмо, на которое ссылался Кабмин, датированное 30 июня, было получено уже после завершения конкурса, принятия решения комиссии и передачи документов правительству. Второго экземпляра этого письма не существует, оно было уничтожено по возвращении из Кабинета Министров.

Таким образом, официальных документов с "опасными рисками" пока нет.

"Конкурсная комиссия провела все этапы надлежащим образом и неоднократно подтвердила мою кандидатуру как единственного победителя. Никаких официальных возражений со стороны СБУ не поступало", — подчеркнул Цивинский.

Он добавил, что государственный институт, который должен защищать экономику страны, должен строиться на принципах, а не на маневрах.

Напомним, 30 июля правительство снова отказалось назначать победителя конкурса на должность главы БЭБ.

Что известно о назначении руководителя БЭБ

В июне 2025 года конкурсная комиссия избрала Александра Цивинского, бывшего детектива НАБУ и одного из лидеров операции "Чистый город", победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Его кандидатуру поддержали представители интернациональных организаций.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Офис Президента не оставляет надежду на срыв конкурса.

7 июля Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, касающуюся вопросов национальной безопасности. В частности, отмечалось, что у отца Цивинского есть российское гражданство. Цивинский отрицает наличие контактов с отцом и требует официального объяснения этого отказа.

Такие события вызвали критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

30 июля украинцы снова вышли на улицы городов с мирными протестами. Среди главных требований – возвращение полномочий антикоррупционным органам, а также назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.

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