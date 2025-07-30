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30 июля 2025, 22:05

Коррупция тоже убивает: киевляне вышли под театр Франко с требованиями к депутатам

30 июля 2025, 22:05
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Фото: Укринформ
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В Киеве продолжаются митинги. Украинцы призывают вернуть независимость антикоррупционным органам

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

В столице под театром Франко снова проходит протест. Люди призывают депутатов принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Также появилось еще одно требование протестующих: назначить руководителя БЭБ.

Напомним, что правительство отказалось назначать нового главу Бюро экономической безопасности, которого избрали на открытом конкурсе. При этом полномочий просить конкурсную комиссию подобрать других кандидатов, потому что победитель "не подходит" у правительства нет.

На митинге можно увидеть много табличек с надписями. Среди них: "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй за закон", "Поддержи 13533".

Напомним, украинцы во многих городах протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

По словам депутата Ярослава Железняка, депутаты уже получили повестку дня на 31 июля. Первым вопросом будет именно закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

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