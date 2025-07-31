Протесты в центре Киева: украинцы требуют вернуть независимость антикоррупционным органам

фото: УП

В Мариинском парке в Киеве 31 июля началась мирная акция в поддержку принятия законопроекта №13533, который должен вернуть полномочия и независимость антикоррупционным органам

Об этом сообщает RegioNews.

Участники призывают Верховную Раду не медлить с принятием документа и проголосовать за него сразу в первом и втором чтениях.

Ожидается, что ответное голосование состоится уже сегодня.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Как известно, накануне в столице под театром Франко также прошли протесты. Люди призвали депутатов принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Также появилось еще одно требование протестующих: назначить руководителя БЭБ.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит сегодня.

По словам депутата Ярослава Железняка, депутаты уже получили повестку дня на 31 июля. Первым вопросом будет именно закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

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