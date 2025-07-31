08:36  31 июля
Из-за атаки россиян разрушена квартира украинской телеведущей
06:40  31 июля
В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину
05:05  31 июля
На побережье Одесской области вынесло морскую мину
UA | RU
UA | RU
31 июля 2025, 11:23

Протесты в центре Киева: украинцы требуют вернуть независимость антикоррупционным органам

31 июля 2025, 11:23
Читайте також українською мовою
фото: УП
Читайте також
українською мовою

В Мариинском парке в Киеве 31 июля началась мирная акция в поддержку принятия законопроекта №13533, который должен вернуть полномочия и независимость антикоррупционным органам

Об этом сообщает RegioNews.

Участники призывают Верховную Раду не медлить с принятием документа и проголосовать за него сразу в первом и втором чтениях.

Ожидается, что ответное голосование состоится уже сегодня.

Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП

Как известно, накануне в столице под театром Франко также прошли протесты. Люди призвали депутатов принять законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. Также появилось еще одно требование протестующих: назначить руководителя БЭБ.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит сегодня.

По словам депутата Ярослава Железняка, депутаты уже получили повестку дня на 31 июля. Первым вопросом будет именно закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ Киев САП ВР митинг протесты голосование
"Батькивщина" проголосовала за ограничивающий НАБУ и САП закон: что повлияло на это решение
30 июля 2025, 17:13
Возвращение независимости НАБУ и САП: профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского
30 июля 2025, 15:45
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила ракеты и почти 300 российских дронов
31 июля 2025, 11:20
СБУ подтвердила: никаких препятствий для назначения Цивинского нет
31 июля 2025, 11:04
Оккупанты ударили авиабомбами по окрестностям Запорожья: ранены подросток и женщина
31 июля 2025, 10:45
Каннабис в аптеках: Минздрав расширил перечень вариантов дозировки лекарств
31 июля 2025, 10:40
На Харьковщине стартовал проект по подготовке специалистов по специальному образованию: все подробности
31 июля 2025, 10:36
Силы беспилотных систем поразили российский ЗРК "Бук-М1"
31 июля 2025, 10:25
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
31 июля 2025, 10:15
В Киеве во время российской атаки пострадали трое полицейских
31 июля 2025, 09:58
Правительство уволило главу АРМА, которая заключала договоры с фирмами экс-мужа Ольги Стефанишиной
31 июля 2025, 09:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »