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Об этом сообщает народный депутат Алексей Жмеренецкий, передает RegioNews.

В ходе недавнего заседания комитета депутаты единогласно поддержали президентский законопроект №13533, предусматривающий восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам Жмеренецкого, на заседании также присутствовали руководители НАБУ, которые подтвердили отсутствие замечаний к законопроекту и поддержали его принятие. Народный избранник отметил:

"Никаких замечаний к этому законопроекту нет и поддерживает его принятие".

Кроме того, Жмеренецкий опроверг информацию о якобы отсутствии заседания комитета, объяснив, что его перенесли лишь на час из-за технических проблем с интернет-связью у одного из участников.

"Информирую в связи с фейками, что наш комитет якобы не собрался. Заседание было перенесено на час, в связи со слабым сигналом интернет-связи у одного из коллег", - отметил депутат.

Напомним, ЕС предупредил: без восстановления независимости НАБУ и САП – финансирование прекратят. Дипломатическими каналами Киеву передали официальное предупреждение о последствиях в случае, если Верховная Рада не примет законопроекты, полностью восстанавливающие независимость НАБУ и САП.