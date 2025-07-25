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25 июля 2025, 12:56

НАБУ провело обыск у экс-заместителя главы ОП Шурмы в Германии

25 июля 2025, 12:56
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фото: Офис Президента
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В середине июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск у Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы Офиса президента и куратора экономического блока страны

Об этом сообщила "Украинская правда" в своем расследовании, передает RegioNews.

По информации УП, обыск прошел утром 15 июля в доме Шурмы в пригороде Мюнхена. Там детективы изъяли его телефон. Сам Шурма после этого якобы позвонил одному из чиновников ОП и сообщил о действиях правоохранителей.

Журналисты отмечают, что обыски Шурмы стали одной из причин резкой критики антикоррупционных органов со стороны президента Владимира Зеленского. Через неделю после обысков глава государства публично заявил о "неэффективности" НАБУ и САП, а затем подписал закон, существенно ограничивающий независимость этих органов.

Отдельно отмечается, что участие немецкой стороны в обысках вызывает особую обеспокоенность в Офисе президента, поскольку подобные действия немецкие правоохранители совершают только после тщательной проверки законных оснований. Из-за международного характера дело влияние на ход расследования значительно усложнено.

По данным УП, и Ростислав Шурма, и его брат Олег (фигурант расследования Bigus.Info по выплатам за электроэнергию с оккупированных территорий) сейчас проживают за границей и не планируют возвращаться в Украину.

Ростислав Шурма покинул страну как отец троих несовершеннолетних детей. Его брат также получил право на выезд после рождения третьего ребенка.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил , что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Верховная Рада рассмотрит его 31 июля.

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