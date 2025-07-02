Коррупционный скандал: Чернышева не отстранили от должности, поскольку за него вступился Шмигаль

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Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на трансляцию заседания суда, передает RegioNews.

Во время заседания адвокаты чиновника предоставили письмо за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля. В нем говорилось, что отстранение Чернышева негативно повлияет на работу правительства и Министерства национального единства.

Судья отметил, что предоставление таких документов не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины. Он предположил, что письмо могло быть попыткой давления на суд.

"На будущее: ссылайтесь не на письма господина Шмыгаля, а на нормативные акты. Трактовать законы премьер-министр не имеет права", - подчеркнул судья, сделав официальное замечание стороне защиты.

Как известно, 27 июня суд уже назначил Чернышеву меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Другие ограничения, такие как ношение электронного браслета и изъятие паспортов, суд отклонил.

Что известно о коррупционном скандале вокруг Алексея Чернышева

Вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения, что Чернышов не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Позже журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышова в Украине привлекали даже разведчиков.

Ранее НАБУ и САП сообщали о подозрениях и окружении министра. По данным правоохранителей, разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

В частности, бывшему члену правления НАК "Нафтогаз Украины" Василию Володину, которого также связывают с Чернышевым, избрали меру пресечения: его решили взять под стражу на 60 дней до 17 августа (альтернатива — залог в размере 20 миллионов гривен).

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