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25 липня 2025, 13:33

Чернишова супроводжували спецслужби, щоб уникнути затримання НАБУ та САП — джерело

25 липня 2025, 13:33
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фото: УП/Олександр Чекменьов
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Активна фаза непублічного протистояння між президентом Володимиром Зеленським та антикорупційними органами — НАБУ та САП — розпочалася саме зі справи ексміністра Олексія Чернишова

Про це повідомила "Українська правда" у своє розслідуванні, передає RegioNews.

Співрозмовники у правоохоронних органах і оточенні президента розповіли, що повернення Чернишова з-за кордону за дорученням Зеленського контролювало Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що після того, як сам Чернишов заявив: "Я не бачу свого майбутнього в Україні", до справи підключили спецслужби.

На українському кордоні міністра зустрічали співробітники СБУ, які разом з іншими силовиками гарантували, що Чернишова не затримають детективи НАБУ та прокурори САП.

Журналісти підкреслюють, що Зеленський не просто не підтримував антикорупційні органи у справі Чернишова, а й активно їм протидіяв. Це проявилося навіть під час суду, коли обирали запобіжний захід для віцепрем’єра: прем’єр Денис Шмигаль, який підпорядковується президенту, листом аргументував суду важливість перебування Чернишова на посаді'

Водночас через два тижні після цього Чернишова звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.

Корупційний скандал довкола міністра: що відомо

У червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

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