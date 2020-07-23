Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток

Обвиняемый не возражал против такого решения

Обвиняемый не возражал против такого решения

Фото: Макс Левин

Луцкий городской районный суд арестовал на два месяца без права залога Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в центре Луцка.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Таким образом, суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, которая обвиняет Максима Кривоша в совершении террористического акта, посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием.

Ему грозит от 3 лет до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый согласился с решением суда и подавать апелляцию не планирует. Также Кривош заявил, что убивать он никого не собирался, а о взрывчатке вообще врал.

Во время заседания суда он утверждал, что сообщников у него нет, однако пообещал новые "перформансы".

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.