Россияне ударили по Днепру и еще трем районам области

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение 10 ноября более 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района. В результате обстрелов три человека погибли, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре повреждены предприятия, объекты инфраструктуры и частный дом. Погибли три человека. В больницы госпитализировали четырех мужчин.

Двое пострадавших – 60 и 63 лет – находятся в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин в возрасте 49 и 40 лет — в состоянии средней тяжести.

В Новоалександровской общине Днепровского района российские войска ударили по сельскохозяйственному предприятию.

В Никопольщине под обстрелами находились районный центр, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. Там повреждены складское помещение, инфраструктура и хозяйственная постройка. Ранение получил 43-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также российские войска атаковали Богдановскую общину Павлоградского района и Межевскую общину Синельниковского района.

Напомним, что в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На месте атаки возник пожар.