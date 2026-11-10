Во Львове водитель ехал по городу под русскую музыку и показывал непристойные жесты.

Фото: Нацполиция

Во Львове ищут водителя иномарки. Он ездил по городу под русскую музыку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители во Львове ищут водителя и пассажира Range Rover. Они громко слушали русскую музыку и оскорбляли прохожих, показывая им непристойные жесты. Это произошло на перекрестке улиц Тадеуша Костюшко – Сечевых Стрельцов во Львове.

"Устанавливается правовая квалификация происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения – они будут привлечены к ответственности", – говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.