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10 ноября 2026, 22:40

Во Львове водитель ехал по городу под русскую музыку и показывал непристойные жесты.

10 ноября 2026, 22:40
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Фото: Нацполиция
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Во Львове ищут водителя иномарки. Он ездил по городу под русскую музыку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители во Львове ищут водителя и пассажира Range Rover. Они громко слушали русскую музыку и оскорбляли прохожих, показывая им непристойные жесты. Это произошло на перекрестке улиц Тадеуша Костюшко – Сечевых Стрельцов во Львове.

"Устанавливается правовая квалификация происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения – они будут привлечены к ответственности", – говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.

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