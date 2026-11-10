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Долгое время в Украине бензин дорожал. Теперь и бензин, и дизтопливо пошли на убыль

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 10 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 92,73 гривны за литр (-0,63 гривны);

бензин А-95 – 89,02 гривны за литр (-0,56 гривны);

бензин А-92 – 85,49 гривны за литр (-0,01 гривны);

дизтопливо – 104,42 гривны за литр (-0,12 гривны);

автогаз – 60,70 гривны за литр (+0,19 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.