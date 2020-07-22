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22 июля 2020, 08:46 15

Зеленский рассказал детали переговоров с "луцким террористом"

22 июля 2020, 08:46 15
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Президент около 10 минут общался с террористом
Президент около 10 минут общался с террористом
Фото: скриншот видео
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем, который накануне продержал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеокомментарий президента.

По словам президента, с террористом вели переговоры на протяжении 9 часов. Сначала общались и психологи, и переговорщики, но он все угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек... Мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места", - сказал он.

Зеленский отметил, что сначала предлагалось провести спецоперацию, которая закончилась бы неизвестно чем.

Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей", - сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10-15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - отметил Зеленский.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях

Примерно так и произошло - где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат - все живы", - сказал президент.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.

Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников.

переговоры автобус полиция Луцк террорист
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