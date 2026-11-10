Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о намерении привлечь Европу

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Госсекретарь США Марко Рубио назвал трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией "очень продуктивными". В то же время он подчеркнул, что достижение договоренностей потребует дополнительной работы и не состоится в течение ближайших 24 часов

Об этом Рубио заявил после первого дня переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Sky News, передает RegioNews .

Американский госсекретарь не стал раскрывать подробности обсуждений, однако дал понять, что переговорный процесс еще далек от завершения.

"Очевидно, впереди еще много работы. Это не то, что может быть решено в ближайшие 24 часа", — заявил Рубио.

Также он сообщил о намерении расширить формат переговоров, привлекая к нему представителей европейских стран.

"Наша цель – расширить трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейские страны", – отметил госсекретарь США.

Комментируя вопрос, действительно ли российская делегация в Абу-Даби настроена на прекращение войны, Рубио ответил, что именно это американская сторона пытается выяснить.

"Ну, именно это мы и проверяем", - сказал он.

Первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в ОАЭ длился четыре часа.

Напомним, что украинская делегация начала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по координационной встрече с американскими и европейскими партнерами.

10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь "немножко другую форму".