"Полтавский террорист" отпустил заложника и скрывается в лесу
Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции.
Об этом сообщает "Суспильне.Новости", передает RegioNews.
По информации издания, сейчас "полтавский террорист" скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.
В Национальной полиции уточнили, что злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Заложник освобожден, он невредим.
Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.
В полиции добавили, что спецоперация по задержанию преступника продолжается.
Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.
Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.