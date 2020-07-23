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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 16:06 27

"Полтавский террорист" отпустил заложника и скрывается в лесу

23 июля 2020, 16:06 27
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Правоохранители до сих пор не задержали злоумышленника
Правоохранители до сих пор не задержали злоумышленника
Фото: скриншот видео
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Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции.

Об этом сообщает "Суспильне.Новости", передает RegioNews.

По информации издания, сейчас "полтавский террорист" скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.

В Национальной полиции уточнили, что злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Заложник освобожден, он невредим.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

В полиции добавили, что спецоперация по задержанию преступника продолжается.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Полтава полиция авто террорист Заложники
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