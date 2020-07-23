"Полтавский террорист" отпустил заложника и скрывается в лесу

Правоохранители до сих пор не задержали злоумышленника

Правоохранители до сих пор не задержали злоумышленника

Фото: скриншот видео

Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции.

Об этом сообщает "Суспильне.Новости", передает RegioNews.

По информации издания, сейчас "полтавский террорист" скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.

В Национальной полиции уточнили, что злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Заложник освобожден, он невредим.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

В полиции добавили, что спецоперация по задержанию преступника продолжается.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.