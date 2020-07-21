Родился в РФ, судимый за разбой: появилась информация о "Луцком террористе"

Мужчина вел довольно скрытный образ жизни

Мужчина вел довольно скрытный образ жизни

Фото: Facebook

Имя террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке - Кривошей Максим Степанович, а "Максим Плохой" - его псевдоним.

Об этом сообщает издание "Волынские Новости", передает RegioNews.

Мужчину самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Прописан он официально в городе Дубно... Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых", - говорится в сообщении.

Известно, что он 1975 года рождения, однако родился в Российской Фелерации.

По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации", - пишет издание.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Кривош в целом находился в исправительных учреждениях около 10 лет за совершение тяжких преступлений.

В 1994 году Луцкий городской суд судил Кривоша за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение и хранение оружия.

В 2005 году Кривоша судили также за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство и незаконное обращение с оружием.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.