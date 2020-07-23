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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 17:02 8

Суд арештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб

23 липня 2020, 17:02 8
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Обвинувачений не заперечував проти такого рішення
Обвинувачений не заперечував проти такого рішення
Фото: Макс Левін
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Луцький міський районний суд арештував на два місяці без права застави Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками у центрі Луцька.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Таким чином, суд повністю задовольнив вимогу прокуратури, яка звинувачує Максима Кривоша у вчиненні терористичного акту, посяганні на життя поліцейського та незаконному поводженні зі зброєю.

Йому загрожу від 3 років до довічного позбавлення волі.

Підозрюваний погодився із рішенням суду і подавати апеляцію не планує. Також Кривош заявив, що вбивати він нікого не збирався, а про вибухівку взагалі брехав.

Під час засідання суду він стверджував, що спільників у нього немає, однак пообіцяв нові "перформанси".

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти. Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників. Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем. Крім того, спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.

суд арешт поліція Луцьк терорист Максим Кривош
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