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21 июля 2020, 10:51 24

В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками

21 июля 2020, 10:51 24
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В городе и области введен оперативный план "Заложник"
Фото: Конкурент
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В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По предварительным данным, в автобусе находится около 20 человек. Центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает RegioNews.

Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что сейчас точное количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

В полиции сообщают, что в заложниках находятся около 20 человек.

Как установили правоохранители, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине".

Местное издание "Волынские новости" информирует, что очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.

Отмечается, что около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.

Также к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Правоохранители просят граждан отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Ранее сообщалось, что ночью 21 июля в Подольском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты с наличными.

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