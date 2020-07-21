В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками

В городе и области введен оперативный план "Заложник"

В городе и области введен оперативный план "Заложник"

Фото: Конкурент

В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По предварительным данным, в автобусе находится около 20 человек. Центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает RegioNews.

Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что сейчас точное количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

В полиции сообщают, что в заложниках находятся около 20 человек.

Как установили правоохранители, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине".

Местное издание "Волынские новости" информирует, что очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.

Отмечается, что около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.

Также к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Правоохранители просят граждан отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Ранее сообщалось, что ночью 21 июля в Подольском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты с наличными.