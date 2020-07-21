Зеленский исполнил требования "луцкого террориста"

Президент записал видео, которое требовал преступник

Президент записал видео, которое требовал преступник

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего в автобусе людей, и выпустил ролик с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.

Несколько минут назад "Луцкий террорист" отпустил троих заложников.