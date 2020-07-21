Зеленский исполнил требования "луцкого террориста"
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего в автобусе людей, и выпустил ролик с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.
Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.
Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.
Несколько минут назад "Луцкий террорист" отпустил троих заложников.