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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 15:35 7

В Луцке продолжаются переговоры с террористом, захватившим автобус

21 июля 2020, 15:35 7
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Фото: ОГП
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Президент Владимир Зеленский заявил, что с террористом, который захватил автобус с заложниками в Луцке, ведться переговоры.

Об этом он сообщил во время общения с СМИ в Киеве, передает RegioNews.

По словам Зеленского, над освобождением граждан, находящихся в захваченном автобусе, работают профессионалы.

Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Луцке работают сотрудники МВД и СБУ.

Согласно сообщению местного издания "Волынь", в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли.

В офис полиции стреляли. На втором этаже пробитое окно", - говорится в сообщении.

Офис полиции находится неподалеку от Театральной площади, где припаркован автобус с заложниками.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

Владимир Зеленский переговоры автобус Арсен Аваков Луцк террорист
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