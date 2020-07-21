В Луцке продолжаются переговоры с террористом, захватившим автобус

Жителей окрестных домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы

Жителей окрестных домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы

Фото: ОГП

Президент Владимир Зеленский заявил, что с террористом, который захватил автобус с заложниками в Луцке, ведться переговоры.

Об этом он сообщил во время общения с СМИ в Киеве, передает RegioNews.

По словам Зеленского, над освобождением граждан, находящихся в захваченном автобусе, работают профессионалы.

Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Луцке работают сотрудники МВД и СБУ.

Согласно сообщению местного издания "Волынь", в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли.

В офис полиции стреляли. На втором этаже пробитое окно", - говорится в сообщении.

Офис полиции находится неподалеку от Театральной площади, где припаркован автобус с заложниками.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".