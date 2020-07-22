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Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией
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22 июля 2020, 10:09 4

Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией

22 июля 2020, 10:09 4
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Найденное у него оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу
Найденное у него оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу
Фото: Нацполиция
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Житель Харькова, которого накануне задержали по обвинению в соучастии в организации теракта в Луцке, согласился на сотрудничество со следствием.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Нацполиции области.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления", - сообщают в полиции.

Найденное во время обыска у харьковчанина оружие будет направлено на экспертизу.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты.

Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем.

Луцк террорист полиция Харьков Нацполиция взрыв автобус
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