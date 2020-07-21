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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 19:08 9

В Луцке заложникам террориста передали воду

21 июля 2020, 19:08 9
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Это стало результатом проведения переговоров
Это стало результатом проведения переговоров
Фото: Telegram
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Максим Кривош, который удерживает заложников в автобусе в Луцке, разрешил передать им воду.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, это стало результатом переговоров со злоумышленником, который захватил автобус.

Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко.

Полицейский передал воду в открытые двери автобуса.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

вода МВД Луцк Антон Геращенко террорист
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