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10 ноября 2026, 21:53

1,6 миллиона украинских детей на оккупированных территориях под угрозой депортации, - Лубинец

10 ноября 2026, 21:53
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Фото: скриншот с видео
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Около 1,6 миллионов украинских детей, находящихся на временно оккупированных территориях, остаются под угрозой депортации и принудительного перемещения в Россию. В то же время, Украина верифицировала 20 651 случай депортации и принудительного перемещения детей

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил во время презентации специального доклада "Устойчивые: украинские дети против системного бесчеловечного обращения со стороны РФ", пишет Укринформ, передает RegioNews .

По словам омбудсмана, около 1,6 миллионов детей с 2022 года остаются под риском депортации и принудительного перемещения. Он отметил, что эта цифра показывает масштабы потенциальной трагедии для Украины.

"Около 1,6 миллиона украинских детей с 2022 года остаются под риском депортации и принудительного перемещения. Я не зря останавливаюсь на этой цифре, чтобы весь мир понимал масштабы потенциальной трагедии украинской нации", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что установить точное количество детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила, очень сложно. В частности, в 2022 году несколько российских источников сообщали, что с временно оккупированных территорий в Россию вывезли более 744 тысяч украинских детей.

В то же время, омбудсман привел актуальные верифицированные украинской стороной данные о преступлениях России против детей.

"На сегодняшний день верифицированы цифры: 770 украинских детей были убиты российской армией, 3018 получили ранения, 2349 детей пропали без вести, 23 ребенка пострадали от сексуального насилия. 20 651 ребенок верифицирован как случаи депортации и/или принудительного перемещения", — сообщил Лубен.

Он уточнил, что эти данные относятся к случаям, которые удалось верифицировать на подконтрольной украинскому правительству территории.

По словам омбудсмана, полностью установить масштабы преступлений против украинских детей пока невозможно из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям. Украина не может полностью проверить количество погибших детей, получили ранения или пропали без вести.

Напомним, что еще восьмерых детей от 7 до 16 лет удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Среди них девятилетняя девочка, которую, по словам местных властей, заставляли учиться в оккупационной школе, петь гимн России и писать письма российским военным.

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депортация оккупанты дети Дмитрий Лубинец
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