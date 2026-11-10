Скандал с угоном младенца: полиция нашла отца с ребенком на Черниговщине

Фото: Facebook / Oksana Khomei

На Черниговщине правоохранители разыскали 5-месячную девочку и ее отца, которого мать ребенка, общественная активистка Оксана Хомей, обвинила в похищении дочери. После установления места нахождения ребенка семья вернулась в Киев в сопровождении полиции. Медики осмотрели девочку и не обнаружили угрозы ее здоровью

Об этом сообщили Оксана Хомей и полиция Киева, передает RegioNews .

Ранее женщина заявила, что бывший муж забрал их пятимесячную дочь без согласия. По словам Хомей, они не проживают вместе с 6 сентября, а у нее есть документальное подтверждение того, что ребенок живет с ним.

Активистка утверждала, что отец девочки вместе с двумя другими мужчинами силой посадил ребенка в автомобиль, оттолкнув мать, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о вероятном домашнем насилии со стороны бывшего мужчины.

"Моё обращение в полицию зарегистрировано. Сегодня полиция также зафиксировала факты домашнего насилия: систематического психологического и экономического, а также физического и психологического насилия, которое имело место. Есть свидетель, мой сосед, который дал показания и о принудительном изъятии ребенка у матери, и о психологическом и физическом насилии, когда произошел инцидент, и о соучастнике преступления", — написала Оксана Хомей.

Впоследствии правоохранители установили, что девочка находится вместе с отцом на территории Черниговской области. В тот же день родители с ребенком вернулись в Киев в сопровождении полицейских.

Отдельно Хомей выражала опасение, что ребенку могут дать медикаменты, а ответственность за это попытаются возложить на него. В полиции сообщили, что вместе с социальными службами и медиками проверили состояние девочки. По заключению медиков, угрозы ее здоровью не было. Во время осмотра матери разрешили присутствовать.

В полиции также напомнили, что согласно статье 141 Семейного кодекса Украины мать и отец имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку независимо от того, состояли ли они в браке.

"В случае возникновения спора между родителями о месте жительства ребенка он решается по договоренности между ними или, если согласие не достигнуто, - органом опеки и попечительства или судом в предусмотренном законом порядке", - отметили правоохранители.

Напомним, что правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка.