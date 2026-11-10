20:59  10 ноября
Россияне ударили по Днепру и еще трем районам области
20:10  10 ноября
Отключение света 11 ноября: в Укрэнерго назвали графики
18:55  10 ноября
На Черниговщине взорвался автомобиль: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2026, 22:48

Скандал с угоном младенца: полиция нашла отца с ребенком на Черниговщине

10 ноября 2026, 22:48
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook / Oksana Khomei
Читайте також
українською мовою

На Черниговщине правоохранители разыскали 5-месячную девочку и ее отца, которого мать ребенка, общественная активистка Оксана Хомей, обвинила в похищении дочери. После установления места нахождения ребенка семья вернулась в Киев в сопровождении полиции. Медики осмотрели девочку и не обнаружили угрозы ее здоровью

Об этом сообщили Оксана Хомей и полиция Киева, передает RegioNews .

Ранее женщина заявила, что бывший муж забрал их пятимесячную дочь без согласия. По словам Хомей, они не проживают вместе с 6 сентября, а у нее есть документальное подтверждение того, что ребенок живет с ним.

Активистка утверждала, что отец девочки вместе с двумя другими мужчинами силой посадил ребенка в автомобиль, оттолкнув мать, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о вероятном домашнем насилии со стороны бывшего мужчины.

"Моё обращение в полицию зарегистрировано. Сегодня полиция также зафиксировала факты домашнего насилия: систематического психологического и экономического, а также физического и психологического насилия, которое имело место. Есть свидетель, мой сосед, который дал показания и о принудительном изъятии ребенка у матери, и о психологическом и физическом насилии, когда произошел инцидент, и о соучастнике преступления", — написала Оксана Хомей.

Впоследствии правоохранители установили, что девочка находится вместе с отцом на территории Черниговской области. В тот же день родители с ребенком вернулись в Киев в сопровождении полицейских.

Отдельно Хомей выражала опасение, что ребенку могут дать медикаменты, а ответственность за это попытаются возложить на него. В полиции сообщили, что вместе с социальными службами и медиками проверили состояние девочки. По заключению медиков, угрозы ее здоровью не было. Во время осмотра матери разрешили присутствовать.

В полиции также напомнили, что согласно статье 141 Семейного кодекса Украины мать и отец имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку независимо от того, состояли ли они в браке.

"В случае возникновения спора между родителями о месте жительства ребенка он решается по договоренности между ними или, если согласие не достигнуто, - органом опеки и попечительства или судом в предусмотренном законом порядке", - отметили правоохранители.

Напомним, что правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
похищение Черниговская область ребенок младенец отец
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Дизель упал в цене: как изменились цены на АЗС
10 ноября 2026, 23:40
Жизнь в Украине дорожает: как выросли за месяц цены на товары и услуги
10 ноября 2026, 23:20
На Буковине супруги стали интернет-дилерами
10 ноября 2026, 22:55
Во Львове водитель ехал по городу под русскую музыку и показывал непристойные жесты.
10 ноября 2026, 22:40
Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о намерении привлечь Европу
10 ноября 2026, 22:20
1,6 миллиона украинских детей на оккупированных территориях под угрозой депортации, - Лубинец
10 ноября 2026, 21:53
Рада приняла закон о розыске пропавших без вести и идентификации погибших: что изменится
10 ноября 2026, 21:23
Россияне ударили по Днепру и еще трем районам области
10 ноября 2026, 20:59
Карфаген уничтожен? Или взят под контроль и передан для "доения"
10 ноября 2026, 20:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »