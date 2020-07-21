Террорист из Луцка не лечился в психбольнице - Аваков

Злоумышленник через смартфон следит за всеми новостями относительно захвата автобуса

Злоумышленник через смартфон следит за всеми новостями относительно захвата автобуса

Фото: Telegram

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что мужчина, который захватил автобус с заложниками в Луцке, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.

Авков призвал журналистов "быть очень аккуратными в комментариях", так как, по его словам, непроверенная информация создает дополнительное напряжение.

Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал он.

Аваков отметил, что не может быть откровенным с представителями СМИ до окончания операции.

Я не буду с вами откровенен. Он так же имеет мобильный телефон, имеет возможность все видеть и слышать, что вы говорите. Мы говорили с родственниками, женой, друзьями. Делаем все, чтобы ситуация разрешилась", - сказал Аваков.

По его словам, правоохранители постоянно общаются с мужчиной.

У нас есть контакт с мужчиной, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются", - отметил министр.

Он также сообщил, что, по словам Кривоша, заложники находятся "в нормальном состоянии". Аваков надеется, что ситуацию удастся решить в ближайшее время "так или иначе".

Он попросил дождаться завершения операции, и пообещал потом предоставить больше информации.

Напомним, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".

Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.