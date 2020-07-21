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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 18:21 5

В Луцке террорист не разрешает передавать заложникам воду и продукты

21 июля 2020, 18:21 5
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В автобусе есть женщины, которые находятся в сложном состоянии
В автобусе есть женщины, которые находятся в сложном состоянии
Фото: Facebook
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Террорист, захвативший автобус в Луцке, а не разрешает передать для заложников еду и воду.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенко, террорист также не дает им возможности выйти за естественной потребностью.

Он до сих пор не дал возможности передать воду и продукты питания для заложников", - сказал Геращенко.

Он предположил, что злоумышленник "насмотрелся разных фильмов о захвате заложников", и поэтому заявляет, что если кто-то подойдет близко к автобусу, то он его взорвет.

Отвечая на вопрос о присутствии в автобусе беременных женщин, Геращенко сказал, что есть информация о том, что среди заложников есть женщины, которые находятся в сложном состоянии.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена.

Антон Геращенко Максим Кривош Луцк автобус террорист МВД
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