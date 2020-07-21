"Луцкий террорист" здался и отпустил заложников

Максима Кривоша задержали силовики

Максима Кривоша задержали силовики

Правоохранители вывели заложников из автобуса, подъехали "скорая" и БТР.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Он сообщил, что все заложники живы, при штурме автобуса никто не пострадал.

Также сразу после освобождения заложников президент Зеленский удалил из соцсетей видео с призывом смотреть фильм "Земляне".

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.

Час назад "Луцкий террорист" отпустил первых троих заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.