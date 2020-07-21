16:44  21 июля
Рада разблокировала подписания закона об игорном бизнесе
17:00  21 июля
Нардепы готовят представление в Конституционный суд об отмене нового перечня районов
19:34  21 июля
В зоне ООС умер один из раненых сегодня на Донбассе военных
UA | RU
UA | RU
21 июля 2020, 21:47 42

"Луцкий террорист" здался и отпустил заложников

21 июля 2020, 21:47 42
Читайте також українською мовою
Максима Кривоша задержали силовики
Максима Кривоша задержали силовики
Читайте також
українською мовою

Правоохранители вывели заложников из автобуса, подъехали "скорая" и БТР.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Он сообщил, что все заложники живы, при штурме автобуса никто не пострадал.

Все заложники свободны!

Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.

Также сразу после освобождения заложников президент Зеленский удалил из соцсетей видео с призывом смотреть фильм "Земляне".

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.

Час назад "Луцкий террорист" отпустил первых троих заложников.

Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Владимир Зеленский автобус полиция президент Луцк террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский выполнил требования "луцкого террориста"
21 июля 2020, 21:11
"Луцкий террорист" отпустил троих заложников
21 июля 2020, 20:55
В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок
21 июля 2020, 19:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »