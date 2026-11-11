"Надо было выбирать": певица Анастасия Приходько рассказала, как решилась на аборт

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Почти четыре года назад артистка забеременела четвёртым ребенком. В результате она сделала аборт, потому что пришлось выбирать между жизнью ребенка и его собственной.

"К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать. Надо было выбирать: мою жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а младшему тогда был всего год и три месяца", - говорит певица.

Анастасия Приходько отметила, что беременность не всегда желательна. К сожалению, иногда это может быть следствием притязаний и это для женщины травматический опыт.

"Мы видели и слышали множество страшных историй о том, как враг обезчещал наших женщин. И как им потом с этим жить?! Во время войны, постоянного стресса беременность может проходить очень сложно, сопровождаться осложнениями и приводить к непредсказуемым последствиям. Женщина имеет право сама решать", - убеждена артистка.

Напомним, на сайте правительства зарегистрировали петицию, которая предлагает запретить аборты в Украине на любом сроке, несмотря на решение матери. Автор петиции аргументировал это тем, что государство должно "защищать жизнь". Следует отметить, что в Украине действующее законодательство предусматривает разрешение на аборт до 12 недель беременности.