Жизнь в Украине дорожает: как выросли за месяц цены на товары и услуги

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В октябре инфляция в Украине ускорилась до 1,8%. В годовом исчислении она достигла отметки в 11%.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ускорение инфляции и другие факторы повлияли на цены. В частности, овощи выросли в цене на 10,2%. На 1,2 – 5,5% подорожали базовые продукты: крупы, молоко, мясо, птица, хлеб, масло и безалкогольные напитки. Подешевели яйца (на 4,6%) и свинина (на 0,3%).

Горючее и масла выросли на 5,3%. Это привезло к тому, что цены на общественном транспорте выросли на 2%. Подорожала мобильная связь – на 2,3%. Медицина тоже "сменила прайс": амбулаторные услуги выросли на 2%, а лекарства в аптеках – на 1,7%.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.