"Луцком террористу" Максиму Кривошу избирают меру пресечения

Обвинение просит содержания под стражей без права внесения залога

Обвинение просит содержания под стражей без права внесения залога

Фото: скрин видео

Соответствующее видео из зала суда обнародовал 24 канал, пишет RegioNews.

Кривош говорит, что ни о чем не жалеет и подчеркивает, что "работал" один и сообщников (включая и задержанного в Харькове) у него не было.

Не подтвердил Кривош и того, что якобы лечился в психбольнице и имел проблемы с женой, в частности, ее бил.

Максим Кривош сообщил в зале суда, что сдался, потому что его требование было выполнено, пусть даже только президентом Зеленским.

9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (глава УГКЦ – ред.). На следующий день можно было просто написать: "Да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись,– сказал Кривош.

Террориста не огорчает и то, что обращение президента сразу после штурма удалили со страницы в соцсетях.

Мое условие было выполнено лишь одним человеком, Зеленским. Я думаю, что многие успели посмотреть это видео и скачать его, – рассказал Кривош.

Относительно того, почему именно "Землян" имел рекомендовать Зеленский, то задержанный отметил, чтобы это понять надо посмотреть фильм и сделать выводы, ведь каждый "имеет голову на плечах".

что именно террорист говорил с Зеленским, Кривош обещает рассказать на главном суде.

Относительно штурма, то в нем нужды не было, ведь, подчеркивает Кривош, он сдался сам, чтобы люди не пострадали. Хотя сам в тот день был готов умереть. А выбрал такой метод "борьбы против системы", потому что, по его мнению, именно государство является главным террористом и понимает только силу".

Также Кривош заявил, что не согласен с тем, что ему инкриминирует прокуратура:

Прокурор сказал, что я просил, чтобы Зеленский назвался террористом, а я этого не делал, - отметил подсудимый.

Также он прокомментировал обвинения относительно угрозы жизни работников правоохранительных органов.

Когда я захватил автобус, то предупредил полицию, чтобы в радиусе 50 м никого не было. Но рядом с автобусом стоял автомобиль, за которым прятался снайпер. Он думал, что я его не вижу. Я позвонил переговорщикам и сказал, что брошу гранату, и бросил ее", - заявил Кривош.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требования.

В МВД также сообщили информацию о настоящее имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одном из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Через час "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.