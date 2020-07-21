Захват автобуса в Луцке: на место происшествия едет жена террориста

Правоохранители продолжают вести с ним переговоры

Правоохранители продолжают вести с ним переговоры

Фото: Нацполиция

Жена "Луцкого террориста", который захватил автобус с заложниками, едет на место происшествия.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

По информации издания, в городе Дубно, по месту жительства злоумышленника, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

Журналистам удалось взять комментарий у 15-летнего сына Кривоша, который рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные", однако такого поступка от него он не ожидал.

Сын подозреваемого также добавил, что мать уехала в Луцк.

Журналисты "Фактов" пообщались со знакомым Максима Кривоша, писателем Виталием Лозовским.

По словам Лозовского, когда он увидел имя знакомого в новостях, совсем не удивился. Он убежден, что "Максим Плохой" действительно верит во все то, о чем говорит.

Насколько мне известно, Макс ранее сидел за грабежи. Думаю, что сейчас его цель - чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы", - сказал Лозовский.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.