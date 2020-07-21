09:29  21 июля
В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19
09:11  21 июля
За пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев - Денисова
08:19  21 июля
Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 12:57 27

Захват автобуса в Луцке: террорист сообщил о своих требованиях

21 июля 2020, 12:57 27
Читайте також українською мовою
По данным МВД, ранее он находился на психиатрическом лечении
По данным МВД, ранее он находился на психиатрическом лечении
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Луцкий террорист, захвативший автобус "Берестечко - Красиловка" с пассажирами, сообщил о своих требованиях.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

Он хочет, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи, включая Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Арсена Авакова, Петра Порошенко, Виктора Пинчука и других записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том , что они - "террористы в законе".

Он также требует, чтобы видеообращение записал президент Владимир Зеленский.

Он утверждает, что у него есть автоматическое оружие, гранаты и две бомбы. По словам террориста, еще одну взрывчатку он спрятал в другом людном месте Луцка.

По его словам, все бомбы взорвутся, если не будут выполнены его требования. Известно, что он уже дважды стрелял в сторону правоохранителей.

Между тем, в МВД сообщили, что министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее находился на психиатрическом лечении, и имеет две судимости.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию.

СБУ автобус Арсен Аваков полиция МВД Луцк
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Захват заложников в Луцке: Зеленский уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию
21 июля 2020, 12:13
Суд оправдал "пловца с Гидропарка", задержанного в начале карантина
21 июля 2020, 11:52
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками
21 июля 2020, 10:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »