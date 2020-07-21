Захват автобуса в Луцке: террорист сообщил о своих требованиях

По данным МВД, ранее он находился на психиатрическом лечении

По данным МВД, ранее он находился на психиатрическом лечении

Фото: Нацполиция

Луцкий террорист, захвативший автобус "Берестечко - Красиловка" с пассажирами, сообщил о своих требованиях.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

Он хочет, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи, включая Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Арсена Авакова, Петра Порошенко, Виктора Пинчука и других записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том , что они - "террористы в законе".

Он также требует, чтобы видеообращение записал президент Владимир Зеленский.

Он утверждает, что у него есть автоматическое оружие, гранаты и две бомбы. По словам террориста, еще одну взрывчатку он спрятал в другом людном месте Луцка.

По его словам, все бомбы взорвутся, если не будут выполнены его требования. Известно, что он уже дважды стрелял в сторону правоохранителей.

Между тем, в МВД сообщили, что министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее находился на психиатрическом лечении, и имеет две судимости.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию.