На Черниговщине взорвался автомобиль: водитель погиб

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Автомобиль после наезда на опасный предмет взорвался и загорелся. В результате 56-летний мужчина погиб. Еще один 22-летний мужчина получил травмы. Известно, что это произошло на полевой дороге.

"ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными: не съезжать с проверенных дорог, пользоваться только безопасными маршрутами и не посещать территории, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами", - говорят спасатели.

Напомним, на Волыни трактор взорвался на мине. В результате взрыва на месте погиб 55-летний мастер леса. Еще один работник, 41-летний разнорабочий, получил ранения – его госпитализировали.