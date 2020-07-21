Захват заложников в Луцке: Зеленский уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию

В Луцке введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг"

В Луцке введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг"

Фото: Конкурент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ход событий с захватом заложников неизвестным вооруженным мужчиной в Луцке, где по данным правоохранителей, террорист захватил 20 заложников.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент.

Кроме того, как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, силовики проводят переговоры со злоумышленником. Правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников.

Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников. Лицо захватившее заложников позвонило в 9:25 в полицию представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", - сообщил Геращенко.

Правоохранители открыли уголовное дело о захвате мужчиной автобуса с заложниками в центре Луцка.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 о "захвате заложников" Уголовного кодекса Украины, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Напомним, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. По предварительным данным, в автобусе находится около 20 человек. Центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.