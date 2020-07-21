"Луцкий террорист" отпустил троих заложников
Первый замглавы МВД договорился об освобождении троих заложников
Об этом написал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, пишет RegioNews.
Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников !", - сообщил Геращенко.
Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии...Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.
По словам очевидцев Кривошей выпустил беременную женщину, ребенка и еще одну пожилую женщину.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.
Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.
Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.