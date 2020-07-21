"Луцкий террорист" отпустил троих заложников

Из автобуса вышли бабушка, беременная женщина и ребенок

Из автобуса вышли бабушка, беременная женщина и ребенок

Первый замглавы МВД договорился об освобождении троих заложников

Об этом написал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, пишет RegioNews.

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников !", - сообщил Геращенко.

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии... Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.

По словам очевидцев Кривошей выпустил беременную женщину, ребенка и еще одну пожилую женщину.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести с террористом переговоры, на место происшествия выехала его жена. До этого он не разрешал передавать заложникам воду и продукты.

Около часа назад одному из полицейских террорист разрешил подойти к автобусу и передать воду.