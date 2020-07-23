В МВД хотят увеличить штраф за оскорбления полицейских

Министерство хочет увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен

Министерство хочет увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен

Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Антон Геращенко заявил, что министерство уже разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских.

Об этом он рассказал в интервью УНН, передает RegioNews.

По словам Геращенко, сейчас за невыполнение требований полицейского, когда его оскорбляют - это только 136-255 гривен штрафа.

Невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плеванием в лицо - это лишь 136-255 грн", - отметил он.

В МВД предложили Верховной Раде увеличить размер штрафов в несколько раз.

Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти регионах государства.