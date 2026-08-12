Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тіло юнака без ознак життя виявили ввечері 11 серпня в одній із квартир обласного центру.

За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Під час огляду помешкання правоохоронці вилучили особисті речі та електронні пристрої, які досліджуватимуть у межах справи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причин та обставин трагедії.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня на Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення.