170 мільйонів на електростанції: ВАКС обрав запобіжні заходи організатору схеми

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ВАКС обрав запобіжний захід організатору схеми. Йдеться про заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід до фактичного власника низки компаній. Йдеться про організатора схеми щодо заволодіння майже 170 мільйонів гривень "Енергоатома" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області, а саме - Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.

"Згідно з рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави та покладенням низки процесуальних обов’язків у випадку її внесення", - кажуть у ВАКС.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами державного підприємства НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.