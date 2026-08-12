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12 серпня 2026, 15:43

Росіяни вдруге вдарили по надзвичайниках у Краматорську: пошкоджено пожежну машину

12 серпня 2026, 15:43
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Фото: ДСНС
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У Краматорську в ніч на 12 серпня російські війська здійснили повторну атаку FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу після попереднього обстрілу міста

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок російського удару по Краматорську. Під час її гасіння ворог повторно вдарив FPV-дроном по місцю роботи надзвичайників.

У результаті атаки пошкоджено пожежну автоцистерну.

На щастя, особовий склад вчасно відійшов на безпечну відстань, тому серед рятувальників ніхто не постраждав.

ДСНС наголошує, що російські війська продовжують застосовувати тактику повторних ударів по місцях, де працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки попередніх атак.

Нагадаємо, вночі та вранці 12 серпня російські війська атакували Одесу. Безпілотник влучив у квартиру на п’ятому поверсі 10-поверхового будинку, спричинивши пожежу. Вранці зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

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