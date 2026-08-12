10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
01:55  12 серпня
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
00:55  12 серпня
Переможниця "Холостяка" зізналась, скільки їй пропонували грошей за інтим
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
12 серпня 2026, 07:55

Перемога чи виснаження: куди веде Україну нинішня стратегія війни

12 серпня 2026, 07:55
Читайте также на русском языке
Війну на виснаження ми не виграємо, навіть якщо Захід подвоїть допомогу
Війну на виснаження ми не виграємо, навіть якщо Захід подвоїть допомогу
Фото: Facebook/Юрий Касьянов
Читайте также
на русском языке

Згідно з опитуванням КМІС, більше 80% українців вірять, що Україна переможе у війні з росією, і тільки 3% вважають, що переможе росія. Чудово! Але черг в війсккомати (ТЦК) немає.

Припустимо навпаки – черги є, військо повністю укомплектоване, є навіть постійний резерв для планових ротацій і демобілізації тих, кому за п'ятдесят, і хто воював більше трьох років. Що тоді?.. Ми виграємо війну?..

Що взагалі означає виграти війну?.. Повернути окуповані території, Крим, вийти на кордони 1991 року, чи взяти москву?.. Окей, нам це вдалося – ми повернули свої території. Чи закінчиться війна?.. – Ні.

Росія проведе мобілізацію, і виставить проти нас вдвічі, втричі більшу армію, почне наступати з півночі, і, можливо, знову з Білорусі, і, можливо, застосує тактичну ядерну зброю.

Дехто вважає, що війна закінчиться після "обовʼязкового" і "неминучого" розпаду росії. Це, безумовно, приємний для нас варіант, проте фантастичний – окрім завжди мʼятежних республік північного Кавказу, поки що не помітно ніяких рухів від москви. До того ж, Захід, Європа, Штати, страшенно бояться дезінтеграції росії через побоювання втрати контролю над чисельною ядерною зброєю і її виробництвом.

Розраховувати на революцію в росії теж не варто. Путін міцно тримає владу, і навіть, якщо він раптом помре, на його місце прийде новий цар, можливо не такий людожер, але точно не той, хто зупинить війну з Україною, тому що зараз існує певний консенсус між елітою і підданими імперії стосовно "українського питання" і місця росіі в новому світі.

Війну на виснаження ми не виграємо, навіть якщо Захід подвоїть допомогу. Тут проста арифметика: якщо росія запускає по Україні кожен місяць – умовно – 100 балістичних ракет, 100 крилатих ракет і 10 тис ударних дронів, то ми повинні виробляти і запускати в 3-4 рази більше ракет і дронів по обʼєктах на території ворога, з урахуванням території, чисельності і щільності населення, щоб зрівнятися в масштабах руйнувань. І ще нам потрібно кидати свої КАБи в таких саме кількостях, як це робить ворог, щоб так само руйнувати прифронтову інфраструктуру, або всерйоз зайнятися протидією носіям КАБів.

Поки в нас немає в достатньої кількості ні балістичних ракет (400 штук на місяць), ні крилатих ракет (400), ні ударних дронів (40 тис), ні великої кількості КАБів, і немає протидії КАБам, війна на виснаження приведе до суттєвої руйнації України, коли росія буде почуватися ще тільки на чверть зруйнованою.

Можна або вести війну "вічно", за умови постійної західної допомоги – до повного руйнування України і критичного скорочення людського потенціалу (виробники зброї за цей час стануть мультимільярдерами). Вести війну, намагаючись дочекатися маловірогідного розпаду росії, смерті путіна, міфічної "змови еліт", падіння метеорита на москву, військової допомоги дружніх інопланетян, тощо.

Або погоджуватися на умови путіна – віддати ще території без бою, відмовитися від повного суверенітету, і очікувати нової війни до повної втрати незалежності.

Або примусити путіна до миру на безумовно компромісних, але більш підходящих для нас умовах, показати російській еліті і мешканцям імперії, що воювати з нами небезпечно.

Як це зробити?.. Треба розуміти логіку дій ворога, його цілі на даному етапі війни, його больові точки, щоб ухвалити правильні рішення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна стратегія Кремль Москва російська армія допомога мир
 
Підписуйтесь на RegioNews
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
"Паляниця" та "Нептун": Зеленський розкрив деталі удару по Новоросійську
12 серпня 2026, 11:45
На Закарпатті ліквідували дві пожежі на сміттєзвалищах
12 серпня 2026, 11:43
В Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА, який влучив у квартиру багатоповерхівки
12 серпня 2026, 11:22
У Дніпрі на водоймі потонула жінка: поліція встановлює обставини
12 серпня 2026, 11:18
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
12 серпня 2026, 10:57
РФ вдарила дронами по Київщині: виникла пожежа, постраждав 65-річний чоловік
12 серпня 2026, 10:52
Удари РФ по енергетиці: ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою
12 серпня 2026, 10:46
Російський дрон атакував у Запорізькому районі автобус підприємства: є поранений
12 серпня 2026, 10:35
На Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода
12 серпня 2026, 10:27
Росія атакувала Україну "Іскандером", ракетами Х-31П та Х-35, а також майже 140 безпілотниками
12 серпня 2026, 10:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »