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12 серпня 2026, 14:55

Майже 35 незаконних мільйонів: справу екс-головного психіатра ЗСУ передали до суду

12 серпня 2026, 14:55
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Фото: прокуратура
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Спеціалізована прокуратурала скерувала обвинувальний акт до суду. Йдеться про справу колишнього головного психіатра ЗСУ - начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь"

Про це повідомляє Офіс головного прокурора, передає RegioNews.

Колишньому головному психіатру інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 мільйона гривень. За даними слідства, у 2023-2024 роках чиновник легалізував незаконно набуті активи. Зокрема, за ці гроші він купував машини та нерухомість. Це майно також оформлювалось на родичів та інших близьких йому осіб.

"Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів", - кажуть в прокуратурі.

Наразі екс-чиновник перебуває під вартою.

Що відомо про справу Олега Друзя

21 січня 2025 року СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Він був заступником голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до служби.

За даними слідства, за час повномасштабної війни він набув активів на мільйон доларів, що більше за його офіційні доходи.

Шевченківський районний суд відправив Олега Друзя під варту із правом на заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. При цьому зазначалося, що до суду Друзя доставили на "швидкій", а його адвокат заявляв, що він перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті "швидкої" під крапельницями".

У ЗМІ повідомили, що Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купити віллу в Туреччині. Житло з трьома поверхами та басейном, яке зацікавило головного психіатра ЗСУ, коштує 650 тисяч євро.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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