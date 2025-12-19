15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 18:05

Проти Міндіча відкрили справу за держзраду: деталі розслідування

19 грудня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти бізнесмена Міндіча за підозрою у державній зраді. Інформація про початок розслідування надійшла у відповіді СБУ на звернення народного депутата, який ініціював перевірку після публікації плівок за участю підприємця.

СБУ розслідує справу за держзраду

Политик просив спецслужбу з’ясувати, чи мав Міндіч доступ до державної таємниці, а також перевірити його можливі контакти з російськими спецслужбами. Крім того, він цікавився, який вплив підозрюваний міг чинити на президента Володимира Зеленського та на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умєрова, який раніше очолював Міністерство оборони.

У СБУ підтвердили, що відносно Міндіча та пов’язаних із ним осіб розпочато досудове розслідування за статтею 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за державну зраду. Наразі слідство триває, і подробиці розкриття справи будуть оприлюднені після завершення необхідних процедур.

Раніше повідомлялося, голова комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин із дозволу НАБУ оприлюднив список журналістів-розслідувачів, за якими стежили через "бек-офіс" фігуранта справи Міндіча в "Енергоатомі".

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

  • Тимур Міндіч ("Карлсон"),
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),
  • виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),
  • Олександр Цукерман ("Шугармен"),
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування державна зрада Гончаренко Олексій Олексійович  Міндіч Тимур Михайлович
В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
18 грудня 2025, 14:25
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
18 грудня 2025, 08:28
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 07:35
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією
19 грудня 2025, 18:44
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
Не мали лікарні і вчились таємно: з окупованої Херсонщини врятували ще групу дітей
19 грудня 2025, 17:55
СБУ викрила агентів РФ, які стежили за аеродромами на заході України
19 грудня 2025, 17:35
Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути
19 грудня 2025, 17:34
У Полтаві та інших містах почали з’являтися написи із закликом до фізичного насилля над тими, хо уникає мобілізації
19 грудня 2025, 16:53
На Прикарпатті невідомі труїли собак: тварини були в конвульсіях
19 грудня 2025, 16:25
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 15:54
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 15:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »