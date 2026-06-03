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03 червня 2026, 09:28

На окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут – Енергоатом

03 червня 2026, 09:28
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Фото: Енергоатом
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У ніч на 3 червня на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут. Це п’ятий випадок знеструмлення від початку року та 17-й за час окупації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

О 23:44 через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

За даними МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра, через що відключилася єдина лінія електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

В "Енергоатомі" зазначають, що кожна втрата зовнішнього живлення створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Стабільна робота станції можлива лише після її повернення під контроль України та законного оператора.

Нагадаємо, минулого тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.

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