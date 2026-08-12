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12 серпня 2026, 15:30

Катував, ґвалтував та вимагав 80 тисяч доларів: на Херсонщині судитимуть російського спецпризначенця

12 серпня 2026, 15:30
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Фото: прокуратура Херсонської області
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До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця 10 окремої бригади спеціального призначення збройних сил РФ, якого обвинувачують у викраденні, незаконному ув’язненні, катуванні та сексуальному насильстві над мирною жителькою Херсонської області

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, події сталися у квітні 2022 року на території одного з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини.

Обвинувачений разом з іншими російськими військовими брав участь у незаконних рейдах, під час яких окупанти залякували місцевих жителів, застосовували насильство та заволодівали майном громадян.

Слідство встановило, що жінку викрали просто посеред вулиці: її силоміць заштовхали до автомобіля, одягнули на голову мішок та привезли до гаража приватного будинку, де незаконно утримували протягом трьох діб.

Потерпілу тримали у важких умовах — на бетонній підлозі, без вікон, освітлення, спального місця, засобів гігієни та з обмеженим доступом до їжі й води.

За версією прокуратури, під час незаконного ув’язнення російські військові застосовували до жінки фізичне та сексуальне насильство. Обвинувачений неодноразово її бив, унаслідок чого вона втрачала свідомість, а також вчинив зґвалтування.

Крім того, слідство вважає, що сексуальне насильство щодо потерпілої вчиняли ще двоє російських військовослужбовців. Знущання супроводжувалися побиттям, приниженням та фіксувалися на мобільний телефон із погрозами показати відеозапис чоловікові потерпілої. Також жінку примушували вживати алкоголь.

На третій день ув’язнення окупанти, за даними слідства, висунули ультиматум: або вона передасть їм 80 тисяч доларів, або її рідних уб’ють.

Після того як жінка погодилася віддати гроші, її вивезли автомобілем та залишили на одній із вулиць міста. Побоюючись за своє життя, потерпіла залишила домівку та виїхала до іншого населеного пункту.

Російському військовослужбовцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прокурори в суді довели вину учасника оперативно-бойового тактичного формування "Каскад” так званої "ДНР”, підконтрольної РФ.

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