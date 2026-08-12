Фото: поліція

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту важко поранив свого товариша з револьвера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про подію поліцію повідомили медики "швидкої", які госпіталізували 30-річного потерпілого. Як з'ясували слідчі, під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. У ході суперечки 29-річний зловмисник двічі вистрілив у бік приятеля, влучивши йому в груди та ногу. Потерпілий наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Знаряддя злочину – револьвер під патрон Флобера – вилучили.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 серпня на Миколаївщині 15-річний підліток вистрілив в око однолітці з пневматичного пістолета. Дівчину доставили до лікарні у важкому стані.