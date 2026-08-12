Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції

"Казка про поганих бояр вичерпала себе": як корупція б'є по рейтингу Зеленського

Перед вами соціологія, яка фіксує: 1) як корупція вбиває рейтинг Зеленського, 2) адекватність українського суспільства

Перед вами соціологія, яка фіксує: 1) як корупція вбиває рейтинг Зеленського, 2) адекватність українського суспільства

Фото: president.gov.ua

60% опитаних покладають відповідальність за корупцію особисто на президента (див. зелену лінію). Казка про "поганих бояр" вичерпала себе. 90% українців вважають рівень корупції високим: 50% – дуже високим і ще 40% – високим. В результаті те ж дослідження Socis фіксує, що: 1. Зеленський програє вибори і Залужному, і Буданову, і Федорову. 2. Антирейтинг Зеленського більший, ніж в Порошенка. 3. За рівнем довіри Зеленський провалився на шосту позицію. Повне дослідження – за посиланням.

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